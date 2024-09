Ένα ασύλληπτο γκολ, μόλις μερικά μέτρα πιο μπροστά από τη γραμμή του κέντρου πέτυχε ο Χούλιο της Σολτ Λέικ.

Το MLS μας έχει συνηθίσει στο θέαμα και στα απίθανα γκολ. Ένα τέτοιο γκολ σημειώθηκε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Σολτ Λέικ και το Ντάλας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Χούλιο της Σολτ Λέικ ήταν αυτός που «τρέλανε» τους πάντες στο πρωτάθλημα του MLS με το ασύλληπτο τέρμα που πέτυχε. Στο 24ο λεπτό, ο επιθετικός από τον Ισημερινό είδε τον τερματοφύλακα του Ντάλας εκτός εστίας και τον αιφνιδίασε με ένα σουτ, λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή του κέντρου.

Ο Χούλιο κατάφερε να «κρεμάσει» τον κίπερ των Τεξανών και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, πετυχαίνοντας ένα από τα κορυφαία γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του MLS.

If we had a nickel for every RSL midfield goal at the Riot this year, we’d have two nickels.



Which isn’t a lot, but it’s wild it’s happened twice. pic.twitter.com/fwvT25Vthg