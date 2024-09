Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι.

Σχεδόν δύο μήνες βρίσκεται εκτός αγωνιστικών χώρων ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του τελικού του Copa America απέναντι στην Κολομβία, με αποτέλεσμα από τότε να μην έχει αγωνιστεί ξανά.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν από την Αργεντινή, ο Μέσι θα επιστρέψει στη δράση άμεσα. Παρότι τις τελευταίες ημέρες ο pulga ταλαιπωρείται από μια ίωση, εξακολουθεί να προπονείται σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει πλήρως πλέον τον τραυματισμό στον αστράγαλο που υπέστη πριν από δύο μήνες.

Εάν δεν προκύψει κάτι νέο, τότε ο Μέσι θα επιστρέψει το αργότερο σε δύο εβδομάδες. Στόχος των ανθρώπων της Ίντερ Μαϊάμι είναι να δουν τον Μέσι 100% έτοιμο στα Play Off δίχως κανένα πρόβλημα.

(🌕) Leo Messi trained again today despite having a flu-like illness. There was no setback with his ankle recovery. He is still on track to return in one of Inter Miami's next two matches. @gastonedul 🚨🚑🔜 pic.twitter.com/cT14sgZY2W