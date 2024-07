Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στα «πιτς» και η συμμετοχή του στα παιχνίδια του Αυγούστου με την Ίντερ Μαϊάμι κρίνεται αμφίβολη και για αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι της Σικάγο Φάιρ βρήκαν μια φαεινή ιδέα για να πείσουν τους φιλάθλους της ομάδας να προμηθευτούν εισιτήρια για τον αγώνα με την ομάδα του Αργεντινού.

Ο τραυματισμός του Λιονέλ Μέσι στο Copa America έχει αναστατώσει τους ανθρώπους του MLS. Το brand name του pulga τραβάει τους πάντες στα γήπεδα, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Οι φίλαθλοι γεμίζουν τα γήπεδα στα παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Αργεντινό μάγο.

Η ενδεχόμενη απουσία του Μέσι από το παιχνίδι με τη Σικάγο Φάιρ έχει αγχώσει τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι. Τόσο που οι διοικούντες την Σικάγο Φάιρ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε... δραστικά μέτρα προκειμένου να πείσουν τους φιλάθλους τους να δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 30/08, ανεξάρτητα από το εάν ο Μέσι θα αγωνιστεί.

Με ανακοίνωση, το Σικάγο γνωστοποίησε πώς όποιος φίλαθλος δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με την Ίντερ Μαϊάμι θα έχει μεγάλα προνόμια, σε περίπτωση που ο Μέσι απουσιάσει. Οι άνθρωποι του Σικάγο γνωστοποίησαν πώς εάν ο Μέσι απουσιάσει, τότε θα γίνουν διάφορες εκπτώσεις σε εισιτήρια. Από 250 δολάρια έκπτωση στα διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, μέχρι και 100 δολάρια λιγότερα για εισιτήρια άλλων αγώνων της τρέχουσας σεζόν. Πρόκειται για μια κίνηση των ανθρώπων του κλαμπ προκειμένου να πείσουν τους οπαδούς τους να στηρίξουν την ομάδα τους στον δύσκολο αγώνα με την Ίντερ Μαϊάμι.

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.



Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN