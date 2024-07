Βαρύ διάστρεμμα υπέστη ο Μέσι στον τελικό του Copa America, ωστόσο ο Αργεντινός δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να μην κατάφερε να ολοκληρώσει τον τελικό του Copa America ωστόσο η Αργεντινή μπόρεσε να επικρατήσει της Κολομβίας με 1-0 στην παράταση και να κάνει το back to back στη Νότια Αμερική.

Ο Μέσι τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους μετά από μια μονομαχία που είχε με τον Αρίας και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ζήτησε αλλαγή λόγω των έντονων ενοχλήσεων που είχε. Σύμφωνα με τα Μέσα της Αργεντινής ο Μέσι υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον δεξιό του αστράγαλο και θα χρειαστεί να μείνει στα «πιτς» για περίπου 1.5 μήνα.

Τα θετικά για τον Μέσι είναι ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο MLS θα γίνει ένα διάλειμμα για περίπου έναν μήνα, κάτι που σημαίνει ότι ο Μέσι ενδέχεται κιόλας να είναι 100% έτοιμος στην επιστροφή των ομάδων στη δράση στα τέλη του Αυγούστου.

🚨 JUST IN: Lionel Messi will be out of action for around 40 days. @arevalo_martin 🚑 pic.twitter.com/qbzu2oXUXM