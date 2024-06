Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την κρισιμότητα της ψυχικής υγείας και δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι στο παρελθόν χρειάστηκε και ο ίδιος να επισκεφτεί έναν ειδικό ώστε να τον βοηθήσει με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Η ψυχική υγεία αποτελεί «επιδημία» στη σημερινή εποχή. Τα social media έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ραγδαία αύξηση των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα.

Ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει επίσης πολλά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, καθώς όλο και περισσότεροι αθλητές πολεμάνε ψυχολογικά θέματα. Ένας από αυτούς που έχουν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα είναι και ο Λιονέλ Μέσι, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Ο pulga μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για τα δικά του προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν όσον αφορά την ψυχική του υγεία και αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ειδικό άνθρωπο για να μπορέσει να ξεπεράσει τα θέματα του.

«Είχα επισκεφτεί έναν ψυχολόγο όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα. Δεν το είχα δοκιμάσει ξανά, ήμουν διστακτικός. Δεν μου άρεσε. Είμαι ένας άνθρωπος που καταπίνει τα πάντα μόνος του, είτε τα θετικά, είτε τα αρνητικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα μου έκανε πολύ καλό. Μου άρεσε πολύ», δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Lionel Messi opened up on his mental health during his time at Barcelona, and how a psychologist helped him. pic.twitter.com/ndV5IhzenV