Η Ίντερ Μαϊάμι μπορεί να μην επικράτησε απέναντι στη Σεντ Λούις, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι ήταν και πάλι εκεί για να προσφέρει θέαμα με τα μαγικά του.

Μια ακόμη ημέρα στο γραφείο για τον Λιονέλ Μέσι. Η Ίντερ Μαϊάμι «κόλλησε» στο 3-3 απέναντι στη Σεντ Λούις, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι από τη μεριά του έκανε και πάλι αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον κάθε άλλον. Προσέφερε θέαμα.

Ο Pulga ήταν για ακόμη μια φορά μαγικός σε παιχνίδι της φετινής σεζόν. Σκόραρε, δημιουργούσε, περνούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Ο Μέσι συνεργάστηκε στο 1-1 με τον Ζόρντι Άλμπα και αφού πέρασε όποιον πήγε να τον σταματήσει, πλάσαρε υποδειγματικά.

Vintage Leo 🐐



Messi to Jordi Alba back to Messi for his 12th goal of the season! pic.twitter.com/2ZbHNTJtf3 — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

The way Messi passed it 😭🔥 pic.twitter.com/ST7G9PFrDy June 2, 2024

Magestrial Leo Messi. 🎩🪄pic.twitter.com/6ZRsTIXW3Z — Stop That Messi (@stopthatmessiii) June 2, 2024

Ο Μέσι μάλιστα κατάφερε να σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ στο πρωτάθλημα του MLS. Με το γκολ που πέτυχε, ο Αργεντινός έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει πιο γρήγορα από τον καθένα τα 25 γκολ+ασίστ σε μια σεζόν, καθώς χρειάστηκε μόλις 12 συμμετοχές τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.