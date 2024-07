Με μια μεγάλη γιορτή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με το Σικάγο, τίμησε τον Λιονέλ Μέσι η Ίντερ Μαϊάμι για τους 45 τίτλους του Αργεντινού στην καριέρα του.

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του Copa America, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, φτάνοντας τους 45. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή και άφησε πίσω του τον Ντάνι Άλβες.

Ο pulga ο οποίος είναι τραυματίας, τιμήθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση που έγινε τα ξημερώματα, με την ομάδα της Φλόριντα να διοργανώνει ένα φαντασμαγορικό σόου για τον Μέσι. Η Ίντερ Μαϊάμι έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο 45 παιδιά των ακαδημιών, με το κάθε ένα να κρατάει σε ένα χαρτί έναν από τους 45 τίτλους που έχει κατακτήσει μέχρι τώρα στην καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι.

Inter Miami honored Leo Messi for winning the Copa América and becoming the footballer with the most titles ever.



