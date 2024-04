Ένα κοριτσάκι που εισέβαλε στο γήπεδο για να βγάλει μια φωτογραφία με τον Λιονέλ Μέσι τα... βρήκε σκούρα απέναντι στους security, ωστόσο ο ίδιος ο Pulga τη βοήθησε να «ξεφύγει».

«Διασώστης» Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός επέστρεψε στη δράση με γκολ στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Κολοράντο, ωστόσο η πιο σπουδαία ενέργειά του στο χορτάρι δεν ήταν αυτή. Ένα κοριτσάκι εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, φωνάζοντάς του μάλιστα: «Λέο, Λέο, μια φωτογραφία. Σε αγαπώ».

The girl who invaded the pitch to meet Messi pic.twitter.com/WfzoBa9Rzo

Η 12χρονη πήρε τη φωτογραφία, ωστόσο οι security του γηπέδου την είχαν ήδη πλησιάσει για να την πιάσουν. Ο Μέσι πάντως, τούς είδε και γύρισε τη μικρή από την αντίθετη κατεύθυνση. λέγοντάς της «Έλα, έλα τρέξε», προκειμένου να την προστατεύσει, με την κίνησή του φυσικά να κάνει τον γύρο των social media.

Messi swinging the girl to protect her from security guards and Yassin. The man is always two steps ahead of everyone on the pitch.

pic.twitter.com/TmJy7V5JM2