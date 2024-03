Αποθέωσε τον Γιακουμάκη ο προπονητής της Ατλάντα: «Σκοράρει με κλειστά μάτια»

Ο προπονητής της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, Γκονσάλο Πινέδα, αποθέωσε τον Γιώργο Γιακουμάκη μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στην αναμέτρηση κόντρα στο Ορλάντο.

«Καυτό» είναι το ξεκίνημα του Γιώργου Γιακουμάκη με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο MLS, καθώς ήδη μετράει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Αμερικής.

Στην τελτευταία χρονικά αναμέτρηση απέναντι στο Ορλάντο ο Έλληνας στράικερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς με γκολ και ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με σκορ 2-0... αναγκάζοντας τον προπονητή της ομάδας, Γκονσάλο Πινέδα, να τον αποθεώσει.

«Ο τρόπος που αξιολογώ τον GG (Γιώργο Γιακουμάκη) δεν είναι μονάχα για τη δυνατότητά του να σκοράρει, ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει και με κλειστά μάτια, ότι θα σκοράρει τη φετινή σεζόν.

Αλλά και στη φάση άμυνας, το πώς πρεσάρει, το πώς κυνηγάει, πώς ξεκινάει αυτές τις αμυντικές ενέργειες. Μερικές μορφές προσπερνάει χαφ και εξτρέμ για να κάνει αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα και τα ηγετικά στοιχεία που δείχνει», δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής της Ατλάντα, Γκονσάλο Πινέδα.

