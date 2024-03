Ο Γιώργος Γιακουμάκης μπήκε... φουριόζος στο MLS με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και στο κλαμπ έχουν αρχίσει ήδη τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί ένα από τα καλύτερα φορ στο MLS και έχει αποζημίωση ήδη τα τέσσερα εκατ. ευρώ που έδωσε η Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον Φλεβάρη του 2023 για τον αποκτήσει από τη Σέλτικ.

Ο 29χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο MLS και στη νέα σεζόν, ξεκίνησε φουριόζος καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής κόντρα στη New England για την 2η αγωνιστική.

Sources: Atlanta United, star forward Giorgos Giakoumakis have entered preliminary talks over a new contract.



No rush, both sides have good relationship.



Giakoumakis, 29, scored a hat trick last night. One of best strikers in MLS. https://t.co/2kSPBZi7en