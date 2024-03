Το τέταρτο του γκολ σε τρεις αγωνιστικές πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης στο MLS, με τον Έλληνα άσο να σκοράρει στη νίκη της Ατλάντα επί του Ορλάντο.

On fire έρχεται στην Εθνική Ελλάδος ο Γιώργος Γιακουμάκης ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού των Play Off του Euro με το Καζακστάν. Λίγες ημέρες μετά το τρομερό χατ τρικ του μέσα σε 19 λεπτά, ο Έλληνας σέντερ φορ σκόραρε και πάλι στη νίκη της Ατλάντα με 2-0 επί του Ορλάντο.

Ο Γιακουμάκης πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Ατλάντα που εξασφάλισε το δεύτερο σερί «τρίποντο» της σεζόν. Ο Γιακουμάκης έφτασε τα τέσσερα γκολ μέσα στη σεζόν.

Ο Έλληνας φορ βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του MLS μαζί με τον Λουίς Σουάρες και τον Ντέγιαν Γιόβελιτς των Γκάλαξι.

A man in form. 🔥



Giorgos Giakoumakis finds the top corner to double the lead! 🎯 pic.twitter.com/F7WofbLiOy