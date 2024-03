Σόου Γιακουμάκη στο MLS με χατ τρικ σε 19'! (vids)

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιώργο Γιακουμάκη στo MLS με τον Έλληνα φορ να πετυχαίνει χατ τρικ μέσα σε 19 λεπτά και να οδηγεί την Ατλάντα στη νίκη με 4-1 απέναντι στη Νιου Ίνγκλαντ.

Ο rookie of the year της περασμένης σεζόν στο MLS είναι και πάλι εδώ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης φώναξε «παρών» με εμφατικό τρόπο, πέτυχε χατ τρικ μέσα σε 19 λεπτά στη νίκη της Ατλάντα επί της Νιου Ίνγκλαντ με 4-1 και χάρισε το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν στην ομάδα του.

Ο Έλληνας σέντερ φορ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Ατλάντα η οποία προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αλμάδα. Στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο Γιακουμάκης. Πρώτα έκανε το 2-0 στο 55' και άνοιξε λογαριασμό στη φετινή σεζόν του MLS.

Giorgos is back like he never left ❄️ pic.twitter.com/rSUeMivVZ8

Πέντε λεπτά αργότερα ο πρώην φορ της ΑΕΚ έκανε το 3-0 και «καθάρισε» το παιχνίδι, πριν πετύχει το προσωπικό του χατ τρικ με ένα φοβερό γκολ.

The Golden Boot campaign is well under way 🏆 pic.twitter.com/8XvNPZvL6R