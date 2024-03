Μια απίστευτη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εξήγησε πως ο «pulga» την... έσωσε από απαγωγή μελών της Χαμάς.

Μέχρι και τα μέλη της Χαμάς που βρίσκονται σε πόλεμο μπορεί να «λυγίσει» ο Λιονέλ Μέσι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα αποκάλυψε στα Μέσα της Αργεντινής τον τρόπο με τον οποίο ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι την έσωσε από απαγωγή μελών της Χαμάς!

Η 90χρονη γυναίκα που ζει στο Ισραήλ είδε τους ανθρώπους της Χαμάς να μπαίνουν στο σπίτι της με σκοπό να την απαγάγουν και να την κρατήσουν αιχμάλωτη.

Σε μια τελευταία προσπάθεια να σώσει τον εαυτό της, ο ηλικιωμένη γυναίκα αποκάλυψε στα μέλη της Χαμάς ότι κατάγεται από το Ροσάριο, τον τόπο που γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέσι. Μια κίνηση που τελικά την έσωσε καθώς τα μέλη της Χαμάς την άφησαν ελεύθερη και δεν την απήγαγαν.

A 90-year-old Argentine woman avoided being kidnapped by Hamas members in Israel thanks to mentioning Messi, which led one of the attackers to take a photo with her and then leave.



The woman said: "I'm from where Messi is from..." Then the attacker took a photo with her and… pic.twitter.com/I4n32WeRap