Μέσι και Σουάρες πέτυχαν από δύο γκολ ο καθένας και οδήγησαν την Ίντερ Μαϊάμι στην άνετη νίκη με 5-0 επί της Ορλάντο.

Περνάνε καλά μαζί και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Λουίς Σουάρες απολαμβάνουν και πάλι το ποδόσφαιρο ο ένας δίπλας στον άλλον και γεμίζουν με όνειρα τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που δεν έχει άλλον στόχο από την κατάκτηση του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι.

Οι δύο σούπερ σταρ έκαναν... πλάκα στο παιχνίδι με το Ορλάντο και αφού πέτυχαν από δύο γκολ ο καθένας τους οδήγησαν την ομάδα από τη Φλόριντα στην άνετη νίκη με 5-0. Ο Ουρουγουανός πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα έντεκα λεπτά του αγώνα και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του Τάτα Μαρτίνο.

Gressel to Suárez to the back of the net to give us the early lead! 👏#MIAvORL | 1-0 pic.twitter.com/y8DFY1K7In — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024

Gressel and Suárez do it AGAIN to double the lead 🔥🔥#MIAvORL | 2-0 pic.twitter.com/79DJxKFxmj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024

Αυτά ήταν και τα δύο πρώτα γκολ του «pistolero» με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Τέιλορ ήταν αυτός που σημείωσε το 3-0, πριν πάρει τη σκυτάλη ο Μέσι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο «pulga» πέτυχε τα δύο πρώτα του γκολ στη φετινή σεζόν του MLS και διαμόρφωσε το τελικό 5-0, με την Ίντερ Μαϊάμι να προπορεύεται στην περιφέρεια της Ανατολής και να επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τον τίτλο του μεγάλου φαβορί.

A4⃣for4⃣deal going on at @chase_stadium💥



Jordi 🤝 Messi for the fourth of the match #MIAvORL | 4-0 pic.twitter.com/As9fWdVRL9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024