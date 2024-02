Την περίφημη ντρίμπλα... Μπόατενγκ έκανε ξανά ο Μέσι ωστόσο το τελείωμα του δεν ήταν ιδανικό για να επαναληφθεί το επικό γκολ που είχε πετύχει απέναντι στην Μπάγερν.

Με σόου Μέσι ξεκίνησε η νέα σεζόν του MLS. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δεν σκόραρε στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ωστόσο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην άνετη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 2-0 απέναντι στη Σολτ Λέικ.

Ο Μέσι έβγαλε... μάτια, ντρίμπλαρε όποιον έβρισκε μπροστά του και σέρβιρε το πρώτο γκολ της ομάδας της Καλιφόρνια. Μάλιστα, στο δεύτερο ημίχρονο πήγε να κάνει recreate την επική φάση με τον Μπόατενγκ το 2015.

Ο Αργεντίνος έκανε παρόμοια ντρίμπλα στον αντίπαλο αμυντικό του και έφτασε μια ανάσα από το απόλυτο repeat ωστόσο το τελείωμα του δεν ήταν αντίστοιχο με εκείνο που είχε κάνει απέναντι στον Νόιερ το 2015 στον ημιτελικό του Champions League με την Μπάγερν.

All Messi needed was a chip to recreate that goal vs Bayern 2015 pic.twitter.com/4g9am7uGcb