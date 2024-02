Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του, αφού ο συμπαίκτης του Ρόμπερτ Τέιλορ έχασε δύο πέναλτι στη φιλική ήττα από τη Βίσελ Κόμπε.

Η Ίντερ Μαϊάμι έχασε στα πέναλτι από τη Βίσελ Κόμπε σε φιλικό προετοιμασίας στην Ιαπωνία. Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, σε ένα παιχνίδι που η κανονική διάρκεια βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0.

Ο pulga ωστόσο έγινε -ξανά- viral για την αντίδρασή του στο χαμένο πέναλτι του Τέιλορ. Ο συμπαίκτης του Αργεντινού σταρ, αστόχησε στην πρώτη εκτέλεση και του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, αφού ο τερματοφύλακας κρίθηκε ότι ήταν εκτός γραμμής. Έτσι έστησε ξανά την μπάλα αλλά αστόχησε ξανά με τους Μέσι και Άλμπα να γελούν στο κέντρο του γηπέδου.

