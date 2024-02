Ο Λιονέλ Μέσι εξήγησε τον λόγο που δεν αγωνίστηκε στο πολυσυζητημένο παιχνίδι του Χονγκ Κονγκ.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την επίλεκτη ομάδα του πρωταθλήματος του Χονγκ Κονγκ, με την ομάδα της Φλόριντα να κατηγορείται ότι παραβίασε ρήτρα συμβολαίου που διαβεβαίωνε ότι ο Αργεντινός θα παίξει στο παιχνίδι και τον κόσμο να ζητά εξηγήσεις και αποζημίωση.

Ο ίδιος ο pulga ανέφερε ότι ο τραυματισμός τον εμπόδισε να αγωνιστεί σε φιλικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου στο Χονγκ Κονγκ, παρότι «ήθελε να συμμετάσχει», όπως τόνισε, μέρες αφότου βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, με τους οπαδούς που ο καθένας πλήρωσε πάνω από 100 λίρες για ένα εισιτήριο, ακούστηκαν να φωνάζουν «Refund» ζητώντας να τους επιστραφούν τα χρήματα.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ενημέρωσε ότι έχει αναρρώσει από την Κυριακή και θα μπορούσε να παίξει εναντίον της Βίσελ Κόμπε στο Τόκιο την Τετάρτη (07/02). «Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο, μπορούν να συμβούν πράγματα σε κάθε παιχνίδι, μπορεί να έχουμε έναν τραυματισμό. Αυτό συνέβη και σε μέν», δήλωσε ο Αργεντινός. «Δεν μπόρεσα να παίξω στον αγώνα του Χονγκ Κονγκ και ήταν κρίμα γιατί πάντα θέλω να συμμετάσχω.

Ήθελα να είμαι εκεί, και ακόμη περισσότερο όταν επρόκειτο για αυτούς τους αγώνες, όταν ταξιδεύουμε τόσο μακριά και ο κόσμος είναι τόσο ενθουσιασμένος για να δει τους αγώνες μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι και να μπορέσω να παίξω, όπως κάνω όποτε μπορώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πολύ καλά σε σχέση με λίγες μέρες πριν και ανάλογα με το πώς θα πάει (η προπόνηση) [θα μπορούσα να παίξω την Τετάρτη]. Αν είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αγωνιστώ, αλλά αισθάνομαι πολύ καλύτερα και θέλω πραγματικά να παίξω».

