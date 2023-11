O διεθνής Έλληνας σέντερ φορ, Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται στην κορυφαία ενδεκάδα του MLS για τη σεζόν, σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν ψηφίστηκε.

Εκτός της κορυφαίας ενδεκάδας της σεζόν στο MLS έμεινε ο Λιονέλ Μέσι. O Αργεντινός σούπερ σταρ είχε βγει MVP της Ίντερ Μαϊάμι, παρόλο που έπαιξε μόλις σε 14 ματς, όμως στην ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα σε παίκτες, προπονητές και δημοσιογράφους ο αρχηγός της πρωταθλήτριας κόσμου Αλμπισελέστε δεν βρήκε «χώρο». Λογική εξέλιξη από τη στιγμή που ο Pulga πρόλαβε να παίξει μόνο σε έξι ματς πρωταθλήματος.

Από την άλλη στην κορυφαία ενδεκάδα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ έκανε φανταστική χρονιά στην πρώτη του σεζόν στην Ατλάντα, καθώς σκόραρε 17 γκολ σε 27 εμφανίσεις και βγήκε καλύτερος «νεοφερμένος» στο MLS.

