Με δύο καρφωτές κεφαλιές ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέγραψε την επιστροφή της Ατλάντα Γιουνάιτεντ στις νίκες (2-0 το Σιάτλ) αλλά και τη δική του στα γκολ μετά από δύο μήνες, φτάνοντας συνολικά τα 60 τέρματα σε 100 ματς στα ξένα πρωταθλήματα!

Το καλοκαιρινό διάλειμμα του MLS βρήκε τον Γιώργο Γιακουμάκη με προβλήματα τραυματισμών και κατά συνέπεια εκτός φόρμας. Στην επιστροφή της δράσης, όμως, ο Έλληνας στράικερ βροντοφώναξε παρών και πήρε μόνος του την παρτίδα απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς με δύο προσωπικά γκολ (0-2), επαναφέροντας την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στις νίκες μετά από αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων.

Ο 29χρονος «killer» νιώθει καλά και το έδειξε και με το παραπάνω, εκτελώντας δύο φορές τον αντίπαλο κίπερ με ισάριθμες καρφωτές κεφαλιές στο 11' και το 65'. Δύο γκολ με τα οποία σηματοδότησε την επιστροφή του στο σκοράρισμα έπειτα από τις 11 Ιουνίου, φτάνοντας τα 12 γκολ σε 20 εμφανίσεις με την Ατλάντα και επιπλέον, τα 60 τέρματα σε 100 εμφανίσεις στα ξένα πρωταθλήματα!

Giorgos Giakoumakis gets 🆙 to head the Brooks Lennon corner kick for the lead. #WeAreTheA



Watch live now on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/FeQ8LSJtUf pic.twitter.com/vbuOhg3kD9