Νεϊμάρ: «Ο Μέσι θα αλλάξει το MLS»

Ο Νεϊμάρ σε δηλώσεις του ανέφερε πως ήξερε την επιλογή του Λιονέλ Μέσι να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι και μάλιστα τον προέτρεψε να το κάνει, ενώ τόνισε πως ο Αργεντινός θα... μεγαλώσει το MLS.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση πως ο Λιονέλ Μέσι εγκαταλείπει την Ευρώπη και θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι. Μερικοί όμως ήξεραν την απόφαση του Pulga πριν την ανακοίνωσει και ένας εξ αυτών ήταν ο Νεϊμάρ.

Οι δυο σούπερ σταρ είναι κολλητοί φίλοι από τα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα και όπως αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι του YouTube «NBA Brasil» ο ίδιος παρότρυνε τον Μέσι να μετακομίσει στις ΗΠΑ. Ο Νεϊμάρ εξέφρασε την άποψη πως ο αρχηγός της Αργεντινής μπορεί να... αλλάξει το MLS.

Neymar is all for Messi's move to Miami 🌴 pic.twitter.com/TFnMGrgVZv