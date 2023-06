Όπως όλα φαίνεται ο Λιονέλ Μέσι οδεύει προς την Ίντερ Μαϊάμι, κι αν κρίνουμε από τις εικόνες των τελευταίων του διακοπών εκεί, η πόλη ήδη είναι τρελαμένη μαζί του.

Ούτε Ισπανία, ούτε Σαουδική Αραβία! Όλοι οι δρόμοι για τον Μέσι οδηγούν στο... MLS. Πλέον είναι σχεδόν δεδομένο πως ο Αργεντινός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική και την Ίντερ Μαϊάμι.

Τη συγκεκριμένη πόλη μάλιστα την γνωρίζει πολύ καλά, έχει σπίτι εκεί, και όπως φαίνεται δεν θα του πάρει και πολύ να γίνει ο ήρωάς της. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνεται κανείς από τις εικόνες των τελευταίων διακοπών του Pulga στο Μαϊάμι, όταν και επικράτησε η... απόλυτη παράνοια.

The crowd last time Leo Messi was on vacation in Miami 😳



