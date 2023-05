Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής του MLS ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουκάκης πέτυχε δύο γκολ σε ένα ημίχρονο και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα της 14ης αγωνιστικής του MLS.

Ακόμη ένα… on fire ματς έπαιξε πρόσφατα ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε δις στο 3-3 της Ατλάντα με το Σικάγο του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος επίσης βρήκε δίχτυα.

Ετσι ο Ελληνας φορ έφτασε τα οκτώ γκολ σε 10 εμφανίσεις του στο MLS, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία ενδεκάδα της εκεί 14ης

Standout XI from the end of Rivalry Week. 🤩



