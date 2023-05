Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Γιώργος Κούτσιας τέθηκαν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά στο MLS σ' ένα τρομερό 3-3 μεταξύ της Ατλάντα και του Σικάγο σκοράροντας από δύο κι ένα γκολ αντίστοιχα.

Γαλανόλευκη... βάφτηκε η αναμέτρηση της Σικάγο Φάιρ με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ για την 14η αγωνιστική του MLS, αφού οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων ήταν οι δύο Έλληνες παίκτες τους σ' ένα «τρελό» 3-3.Παρ' ότι οι Γιακουμάκης και Κούτσιας δεν ξεκίνησαν βασικοί, τελικά κατέληξαν να είναι οι πιο καταλυτικοί παίκτες των ομάδων τους, αφού η «ιστορία» του αγώνα άλλαξε δύο φορές με την είσοδό τους.

Αρχικά, ο Γιώργος Γιακουμάκης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 46ο λεπτό στην θέση του Μπέρι κι έγινε άμεσα επιδραστικός για την ομάδα. Εννιά λεπτά μετά ισοφάρισε για την ομάδα του σε 2-2, όταν μετά από μια ωραία ομαδική προσπάθεια, έκανε το tap in και ισοφάρισε για την ομάδα του.

That's 7️⃣ goals for our Tank!! pic.twitter.com/Ne60Bdmjrc