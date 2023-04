Γιώργος Κούτσιας: «Ο θείος από το Σικάγο» (vids)

Οι Chicago Fire υποδέχονται την Philadelphia Union τα ξημερώματα (02:30) της Κυριακής του Πάσχα και ο Γιώργος Κούτσιας ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή συμμετοχής στο πρωτάθλημα του MLS μπροστά στο κοινό του «Soldier Field».

Ο Γιώργος Κούτσιας θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε μια πόλη, η οποία αν και συχνά θεωρείται σύμβολο της ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από μια πενταετία περίπου το Σικάγο αναγορεύτηκε ως η καλύτερη πόλη του κόσμου για να διασκεδάζει κάποιος και να απολαμβάνει τη ζωή, σύμφωνα με το περιοδικό «Time Out».

Θα περπατήσει στα ίδια μέρη, όπου από το καλοκαίρι του 1984 μέχρι και σήμερα, λατρεύεται ο μεγάλος το δίχως άλλο ο Μάικλ Τζόρνταν. Μεγάλος σε όσα έπραξε εντός παιδιάς, μεγάλος και σε εκείνα που είπε και όλα μαζί τα άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές… Μια από αυτές τις κουβέντες του νομίζω ότι εμπεριέχει και συμπυκνώνει όσο καμιά άλλη την πεμπτουσία όχι απλώς του μπάσκετ και του αθλητισμού, αλλά της ζωής, τη γνωστή και με εξαιρετέα…

«I can accept failure; everyone fails at something. But I can’t accept not trying»: όπερ μεθερμηνευόμενον, «μπορώ να δεχθώ την αποτυχία, ο καθένας αποτυγχάνει σε κάτι. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ το να μην προσπαθώ».

Στην «Πόλη των Ανέμων» και των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, στην πόλη που φιλοξένησε τον διαβόητο Αλ Καπόνε τη δεκαετία του ’20, ζουν περίπου 300.000 Έλληνες και στους δρόμους του Greek Town φιλοξενείται κατά κύριο λόγο η από δεκαετιών ευάριθμη και ανθίζουσας ελληνική κοινότητα του Σικάγο. Στα σοκάκια της (ούτε 10 λεπτά από το «United Center» των Bulls), δεσπόζουν οι γαλανόλευκες σημαίες και οι πινακίδες που διαφημίζουν – τι άλλο;- τον γύρο και το σουβλάκι!

opa baby 🔥 pic.twitter.com/SWGgFBli6L — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 28, 2023

Η Ελληνική κοινότητα στο Σικάγο είναι μεγάλη και με δραστηριότητα σε όλους τους τομείς. Κυριολεκτικά περπατώντας κατά μήκος της οδού Halsted, μεταξύ των οδών Van Buren και Madison, ακούς Ελληνικά! Σημείο αναφοράς για την ομογένεια αποτελεί το «National Hellenic Museum», που άνοιξε τις πύλες του πριν από δώδεκα χρόνια, αλλά και το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο.

«Θα νιώσει σαν στο σπίτι του», υποστήριξε λίγες ώρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις ο Τζορτζ Χέιτζ, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη μεταγραφή του Κούτσια από τον ΠΑΟΚ αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους.

Ο Ελβετός αθλητικός διευθυντής μαζί με τον γνωστό μας, Φρανκ Κλόπας, βοηθός του Έζρα Χέντρικσον στον πάγκο των Chicago Fire, παρακολουθούσαν τα δύο τελευταία χρόνια την εξέλιξη του Έλληνα επιθετικού και είναι σίγουροι για την παρουσία του σ’ ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, όπως αυτό του MLS, στο οποίο φέτος θα αγωνίζονται έξι ποδοσφαιριστές με «γαλανόλευκες» ρίζες.

«Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση για εκείνον. Ποτέ δεν είναι εύκολη μία τέτοια απόφαση, να αφήσεις την πατρίδα σου. Νομίζω όμως πως είναι πολύ χαρούμενος, είναι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία, την προοπτική που του δίνεται. Αλλά φυσικά, επιμένω, πως ποτέ δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν είσαι τόσο νέος», εξηγεί επ’ αυτού ο Χέιτζ.

Η μεταγραφή του Κουτσιά στο Σικάγο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ελληνική κοινότητα της πόλης. Βλέπετε, είναι ο τρίτος ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί με τους Fire, ακολουθώντας τα χνάρια του Φρανκ Κλόπα και του Παρασκευά «Πάρι» Πανταζόπουλου. Η παρουσία του στην ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων φιλάθλων από την ελληνική κοινότητα στους αγώνες και να αυξήσει τη δημοτικότητα των Fire στην πόλη. Από το πρώτο του ματς έκαναν την εμφάνιση τους στις εξέδρες του «Soldier Field» οι ελληνικές σημαίες!

Οι Έλληνες της πόλης και οι οπαδοί των Chicago Fire περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξή του στην «Windy City», που καθυστέρησε μέχρι να εκδοθεί η απαραίτητη βίζα, με το πλάνο του Χέιτζ να τον έχει «πρώτο βιολί» στη «frontline».

Η επιθετική γραμμή της ομάδας έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μετά την πώληση του Κολομβιανού φορ, Τζον Ντουράν, αντί 17 εκατομμυρίων Ευρώ στην Άστον Βίλα, που την περσινή σεζόν ήταν το «Άλφα και το Ωμέγα». Η ομάδα του Σικάγο επένδυσε στην εμπειρία του 38χρονου βετεράνου Κι Καμαρά -τρίτος σκόρερ στην ιστορία του MLS με 141 γκολ– στα νιάτα του Γιώργου Κούτσια, ενώ επέστρεψε από τη Φιλαδέλφεια ο Πολωνός Κάσπερ Πρζίμπιλκο, που πέρσι είχε μόλις πέντε γκολ.

«Είναι ένας πολύ καλός παίκτης», υποστήριξε ο Έζρα Χέντρικσον μετά το ντεμπούτο του Έλληνα επιθετικού. «Μυρίζεται… το γκολ, είναι εξαιρετικό το παιχνίδι του με το κράτημα της μπάλας ό,τι είδαμε όταν τον αναλύαμε στο σκάουτινγκ, το βλέπουμε και τώρα στην προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ, που είναι υγιής και έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του», συμπλήρωσε ο προπονητής του Κούτσια, που έκανε μεγάλη καριέρα στο MLS ως αμυντικός, κυρίως, με τη φανέλα των Los Angeles Galaxy.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας του Σικάγο απέναντι στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ο Γιώργος Κούτσιας προκάλεσε εντύπωση με την αμυντική του συμπεριφορά και την κίνησή του στον αγωνιστικό χώρο με την μπάλα στα πόδια, πήγε στο «1 εναντίον 1», έστω κι αν έπαιξε περισσότερο ως δεξιός εξτρέμ στο 5-4-1 του Χέντρικσον. «Μόνο ένας επιθετικός μπορεί να παίξει κάθε φορά, θα υπάρξουν κάποια παιχνίδια όπου θα έχουμε και δύο επιθετικούς, αλλά η παρουσία τεσσάρων επιθετικών θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό. Είναι αυτό που θέλουμε, θέλουμε τον ανταγωνισμό, είναι πολύ ξεκάθαρο σε όλους ότι όποιος είναι στην καλύτερη φόρμα, θα αγωνίζεται περισσότερο».

