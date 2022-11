Ο Ταξιάρχης Φούντας απείχε από τους τελευταίους αγώνες της DC United εν μέσω της πειθαρχικής έρευνας για πιθανή ρατσιστική επίθεση σε αντίπαλο, αλλά το MLS τού έδωσε πλέον το πράσινο φως για να επιστρέψει στη δράση.

Η περίοδος αποχής του Ταξιάρχη Φούντα από τα γήπεδα του MLS έληξε και τυπικά, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του η οποία δεν επέφερε κάποια ποινή στον Έλληνα επιθετικό.

Ο διεθνής στράικερ της DC United είχε τεθεί στο «μικροσκόπιο» στα μέσα Σεπτεμβρίου για πιθανή ρατσιστική επίθεση στον Άιμα Μαμπίκε της Ίντερ Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του ματς των δύο ομάδων, με τη διοργανώτρια αρχή να εξετάζει το περιστατικό και τον ίδιο κατόπιν συμφωνίας με την ομάδα του να μένει εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια της regular season με Μόντρεαλ και Σινσινάτι.

Το MLS τελικά εξέδωσε ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας, απαλλάσσοντας τον Φούντα από τις κατηγορίες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων που να επιβεβαιώνουν ρατσιστική χροιά στα όσα είπε προς τον Μαμπίκε. Παρ' όλα αυτά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Λίγκα έκρινε ως αναξιόπιστη την απολογία του, στην οποία δήλωσε πως δεν είπε το παραμικρό στον αντίπαλό του, κάτι το οποίο διαψεύστηκε μέσω του οπτικοακουστικού υλικού.

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe