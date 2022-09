Για ρατσιστικό σχόλιο κατηγορούν τον Ταξιάρχη Φούντα οι παίκτες της Ιντερ Μαϊάμι, ωστόσο αυτό διαψεύδεται από το τον αρχιδιαιτητή.

Επίθεση στον Ταξιάρχη Φούντα έκανε ο Φιλ Νέβιλ και παίκτες της Ιντερ Μαϊάμι, κατά την διάρκεια του χθεσινού αγώνα της DC United με τον σύλλογο της Φλόριντα.

Στην διάρκεια της αναμέτρησης, ο Φούντας είχε μία αψιμαχία με τον Ντάμιον Λόου σε μία διεκδίκηση της μπάλας, με τους ανθρώπους της Ιντερ να αναφέρουν ότι ο Ελληνας επιθετικός χρησιμοποίησε μία ρατσιστική λέξη σε βάρος του αντιπάλου του. Μάλιστα, ο προπονητής της Ιντερ , Φιλ Νέβιλ, στις δηλώσεις του θέλησε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή του, λέγοντας ότι οι παίκτες του άκουσαν τον Φούντα να τον αποκαλεί «νέγρο».

Ωστόσο, αυτό δεν προκύπτει από πουθενά μετά την εξέταση του VAR (οι Αμερικανοί τσεκάρουν τα πάντα στο βίντεο, ακόμη και τέτοια περιστατικά), με τον επικεφαλής διαιτητή Ισμαήλ Ελφάθ, να αναφέρει πως οι δύο παίκτες κιτρινίστηκαν για απρεπή συμπεριφορά, ωστόσο από το βίντεο δεν προκύπτει πουθενά καμία ρατσιστική επίθεση ή άλλη προσβλητική φράση από τον Ελληνα διεθνή.

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe