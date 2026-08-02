Μεταγραφές 2026 LIVE: Οι τελευταίες εξελίξεις της καλοκαιρινής σεζόν - 2/8/2026

Σύμφωνα με τον Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο ατζέντης του ζήτησαν από την Τραμπζονσπόρ να καρπωθούν το 20-25% των κερδών από την πώληση εμφανίσεων που τον αφορούν, αν γίνει η μεταγραφή του.🚨 Mohamed Salah’ın temsilcisi, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde %20 ila %25 arasında forma satış payının kendileri için yeterli olacağını iletti. Bu konudaki görüşmeler sürüyor. Trabzonspor, talebin resmiyet kazanması halinde bu öneriyi de kabul etmeye sıcak bakıyor.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 1, 2026