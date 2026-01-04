Ο Καμπελά βρήκε δίχτυα στην επιστροφή του στη Ligue1 και η Ναντ πήρε σπουδαίο διπλό (2-0) κόντρα στη Μαρσέιγ.

Σούπερ πρεμιέρα για τον Καμπελά, ο οποίος στην επιστροφή του στη Ligue 1 βρήκε δίχτυα και σφράγισε ένα μεγάλο διπλό για τη Ναντ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 2-0 στη Μασσαλία της Μαρσέιγ ξέφυγαν από τον πάτο της βαθμολογίας και πήραν βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έχασε την ευκαιρία να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Οι Μασσαλοί έμειναν στο 26' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Βερμέερεν. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ από τα «καναρίνια» με σκόρερ τον Σεντόνζ. Η δεύτερη αποβολή του Ναντίρ μέσα σε τρία λεπτά (64'-66') μετέτρεψε την κατάσταση σε μη αναστρέψιμη για τους γηπεδούχους. Ο Ρεμί Καμπελά ήταν αυτός που 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο «σφράγισε» το τρίποντο με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 88'.