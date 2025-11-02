Οσέρ - Μαρσέιγ 0-1: «Δραπέτευσε» και... κυνηγάει την Παρί
Χάνοντας έδαφος σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Οσέρ εκτός έδρας με 0-1. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι προσπέρασε τη Μονακό και ανέβηκε στην 2η θέση της Ligue 1 με 22 βαθμούς.
Σε ένα ματς με ελάχιστες φάσεις, η Μαρσέιγ προηγήθηκε με τον Γκόμες στο 30'. Οι ισορροπίες άλλαξαν μετά το επικίνδυνο τάκλιν του Γκαρσία στο 65' που άφησε με δέκα παίκτες τους φιλοξενούμενους. Παρ' όλα αυτά, η Οσέρ δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Ρούλι, μάλιστα έμεινε κι αυτή με δέκα στις καθυστερήσεις και παρέμεινε εντός της επικίνδυνης ζώνης.
Η νεοφώτιστη Παρί «σόκαρε» τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, φεύγοντας με το 0-1 και τους τρεις βαθμούς! Οι Μονεγάσκοι είχαν τις ευκαιρίες τους στο πρώτο μέρος με τους Γκολόβιν και Ντιάτα, ωστόσο η Παρί αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική. Στο 53' πήρε το προβάδισμα με τον Σιμόν, γκολ το οποίο έκρινε και το παιχνίδι αφήνοντας τη Μονακό στην 3η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.
Η βαθμολογία της Ligue 1
*Η Ligue 1 παίζει μπάλα στο Gazzetta! Μη χάνεις κάθε εβδομάδα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ζωντανά με ήχο και εικόνα απευθείας από τη Γαλλία.
*Την επόμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει το μεγάλο παραδοσιακό ντέρμπι της Ligue 1 ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν. Μην το χάσεις! Μόνο στο Gazzetta!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.