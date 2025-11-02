Στο κυνήγι της Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει η Μαρσέιγ που, αν και με δέκα στα τελευταία λεπτά, «δραπέτευσε» από την έδρα της Οσέρ με 0-1. Ήττα-έκπληξη για τη Μονακό.

Χάνοντας έδαφος σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Οσέρ εκτός έδρας με 0-1. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι προσπέρασε τη Μονακό και ανέβηκε στην 2η θέση της Ligue 1 με 22 βαθμούς.

Σε ένα ματς με ελάχιστες φάσεις, η Μαρσέιγ προηγήθηκε με τον Γκόμες στο 30'. Οι ισορροπίες άλλαξαν μετά το επικίνδυνο τάκλιν του Γκαρσία στο 65' που άφησε με δέκα παίκτες τους φιλοξενούμενους. Παρ' όλα αυτά, η Οσέρ δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Ρούλι, μάλιστα έμεινε κι αυτή με δέκα στις καθυστερήσεις και παρέμεινε εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Η νεοφώτιστη Παρί «σόκαρε» τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, φεύγοντας με το 0-1 και τους τρεις βαθμούς! Οι Μονεγάσκοι είχαν τις ευκαιρίες τους στο πρώτο μέρος με τους Γκολόβιν και Ντιάτα, ωστόσο η Παρί αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική. Στο 53' πήρε το προβάδισμα με τον Σιμόν, γκολ το οποίο έκρινε και το παιχνίδι αφήνοντας τη Μονακό στην 3η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

