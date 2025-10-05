Πάτησε κορυφή η Μαρσέιγ που μετά το εύκολο πέρασμά της από την έδρα της Μετς (0-3) έπιασε την Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία και ισοβαθμεί.

Από νίκη σε νίκη η Μαρσέιγ του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι που πέρασε (και) από την έδρα της Μετς επικρατώντας άνετα με 3-0 και πλέον είναι στην κορυφή της Ligue 1 με ένα όμως ματς περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν που παίζει την Κυριακή με τη Λιλ (5/10).

Μετά από πολλές ευκαιρίες και δύο δοκάρια, η Μαρσέιγ «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Μετς με τον Παϊξάο που άνοιξε το σκορ στο 51'. Το υπέροχο πλασέ του Ο'Ράιλι στο 69' διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων και το «κερασάκι» προσέθεσε επτά λεπτά μετά ο Γκουιρί χάρη σε ένα φοβερό σλάλομ. Στους 15 βαθμούς το σύνολο του Ντε Τσέρμπι, όσους έχουν Παρί και Λιόν.

Στα άλλα ματς, η Λανς των δέκα παικτών έφυγε με το «διπλό» από την Οσέρ (1-2) σκοράροντας στο τελευταίο λεπτό και εισήλθε στην πρώτη τετράδα, ενώ Μπρεστ και Ναντ έμειναν «άσφαιρες» (0-0).