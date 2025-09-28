Θρήνος στη Γαλλία: Τερματοφύλακας έχασε τη ζωή του μετά από έμφραγμα στα αποδυτήρια της ομάδας
Θλίψη στη Γαλλία με τον θάνατο τερματοφύλακα ομάδας μικρής κατηγορίας, ο οποίος κατέρρευσε στα αποδυτήρια μετά από καρδιακό επεισόδιο και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 38 ετών.
Το Σάββατο (27/9), η δεύτερη ομάδα της Εστραμπλίν αγωνίστηκε απέναντι σε τοπική ομάδα, μία ημέρα πριν το ματς για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Γαλλίας. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όταν οι παίκτες βρίσκονταν στα αποδυτήρια, ο Νικολά Νταγιέρ υπέστη έμφραγμα και κατέρρευσε.
Παρότι η άμεση δράση κινήθηκε γρήγορα και προσπάθησε να επαναφέρει την καρδιά του αναπληρωματικού γκολκίπερ της ομάδας, ο 38χρονος δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ομάδα του.
Παρά το σοκαριστικό περιστατικό, οι παίκτες της Εστραμπλίν θέλησαν να παίξουν κανονικά την Κυριακή (28/9) για τον αγώνα Κυπέλλου, τιμώντας έτσι τη μνήμη του άτυχου συμπαίκτη τους.
Le Goal FC s’associe à la douleur du CF Estrablin suite au décès de Nicolas Dallière, gardien de l’équipe réserve 🕊️— GOAL FC (@GOAL__FC) September 28, 2025
L’ensemble du club présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous les membres du CF Estrablin. pic.twitter.com/0Bjn3RUsp9
