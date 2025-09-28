Παρί Σεν Ζερμέν - Οσέρ 2-0: «Χρυσά» στόπερ και ξανά στην κορυφή
Ολόκληρος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ολόκληρος Ντεμπελέ έμεινε εκτός για την Παρί Σεν Ζερμέν, πλάι στους Ντουέ, Μαρκίνιος και Νέβες, ενώ μέχρι και ο Βιτίνια τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ακόμα κι έτσι πάντως, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε απέφυγε την... μπανανόφλουδα της Οσέρ και τη «λύγισε» (2-0) για να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Μαρσέιγ και να την πατήσει ξανά στην κορυφή της Ligue 1, έστω και στην ισοβαθμία με τους Μασσαλούς.
Οι Παριζιάνοι δεν... γκάζωσαν ιδιαίτερα, όμως είδαν τα στόπερ τους να κάνουν τη δουλειά για χάρη τους. Στο 32' ο Ζαμπάρνι με δύσκολο τελείωμα άνοιξε το σκορ και στις αρχές του δεύτερου μέρους, στο 54', ο Μπεράλντο με ωραία κεφαλιά τελείωσε από νωρίς τη... σεμνή τελετή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
