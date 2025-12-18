Παρί Σεν Ζερμέν: Οι δύο παίκτες που απέφυγαν να συγχαρούν τον Σαφόνοφ μετά τα πέναλτι
Το 2025 ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα τρόπαιο για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φέτος κυριάρχησε παντού, κατακτώντας εκτός από το τρεμπλ και το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της. Στην επιτυχία αυτή μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Ρώσος τερματοφύλακάς της, Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Φλαμένγκο απέκρουσε τέσσερα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-1 (1-1 στην κανονική διάρκεια).
Ωστόσο, ένα πρωτοφανές στιγμιότυπο μετά το ματς έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Γαλλία. Δύο παίκτες της Παρί, ο Λούκας Σεβαλιέ και ο Ίλια Ζαμπάρνι, δεν έτρεξαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Σαφόνοφ και την υπόλοιπη ομάδα μετά το τέλος των πέναλτι. Ο Σεβαλιέ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, δεν μπόρεσε φυσικά να συμμετάσχει ενεργά στην αναμέτρηση και γι’ αυτό απέφυγε να πανηγυρίσει μαζί με τους άλλους, σύμφωνα με την Equipe.
Από την άλλη, ο Ζαμπάρνι, όντας Ουκρανός διεθνής φαίνεται να κράτησε αποστάσεις για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους και δεν θέλησε να συγχαρεί στο γήπεδο τον Ρώσο γκολκίπερ.
🚨 Seuls Ilya Zabarnyi 🇺🇦 et Lucas Chevalier 🇫🇷 𝗡𝗘 𝗦𝗘 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘́𝗖𝗜𝗣𝗜𝗧𝗘́𝗦 vers Matvey Safonov 🇷🇺 après la séance de tirs au but hier soir. ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2025
Pourtant, l’ancien portier du LOSC est un immense compétiteur qui ne masque pas ses émotions. 🥶
Selon le club,… pic.twitter.com/qnyoWGN4Z1
