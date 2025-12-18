Δύο παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν δεν πανηγύρισαν μαζί με τον Ματβέι Σαφόνοφ ύστερα από την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Φλουμινένσε για το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Το 2025 ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα τρόπαιο για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φέτος κυριάρχησε παντού, κατακτώντας εκτός από το τρεμπλ και το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της. Στην επιτυχία αυτή μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Ρώσος τερματοφύλακάς της, Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Φλαμένγκο απέκρουσε τέσσερα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-1 (1-1 στην κανονική διάρκεια).

Ωστόσο, ένα πρωτοφανές στιγμιότυπο μετά το ματς έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Γαλλία. Δύο παίκτες της Παρί, ο Λούκας Σεβαλιέ και ο Ίλια Ζαμπάρνι, δεν έτρεξαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Σαφόνοφ και την υπόλοιπη ομάδα μετά το τέλος των πέναλτι. Ο Σεβαλιέ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, δεν μπόρεσε φυσικά να συμμετάσχει ενεργά στην αναμέτρηση και γι’ αυτό απέφυγε να πανηγυρίσει μαζί με τους άλλους, σύμφωνα με την Equipe.

Από την άλλη, ο Ζαμπάρνι, όντας Ουκρανός διεθνής φαίνεται να κράτησε αποστάσεις για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους και δεν θέλησε να συγχαρεί στο γήπεδο τον Ρώσο γκολκίπερ.