Στη Γαλλία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μπεντζαμίν Παβάρ, με τη Μαρσέιγ να τον ανακοινώνει με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ.

Ενίσχυση στα μετόπισθεν για τη Μαρσέιγ! Όπως έγινε γνωστό, οι Μασσαλοί έκαναν δικό τους τον Μπεντζαμίν Παβάρ ως δανεικό από την Ίντερ, ενώ στη συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ.

«Είχα μόνο τη Μαρσέιγ στο μυαλό μου» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Γάλλου αμυντικού, ο οποίος για την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Ligue 1. Ο Παβάρ πρόκειται για την τελευταία προσθήκη των Μασσαλών για το φετινό καλοκαίρι, οι οποίοι είχαν θέσει σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Η περίπτωση του Γάλλου ξεχώρισε μιας και η Ίντερ ήταν ανοικτή ως προς την παραχώρησή του, έστω κι αν σε πρώτο σκέλος πρόκειται για μορφή δανεισμού.

Την προηγούμενη σεζόν ο 29χρονος ταλαιπωρήθηκε από θέματα τραυματισμών, αλλά ακόμα κι έτσι πρόλαβε να καταγράψει συνολικά 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Νερατζούρι με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.