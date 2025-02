Ο Μπίρετ έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη 24η «στροφή» της Ligue 1, καθώς έκανε χατ-τρικ στον αγώνα της Μονακό απέναντι στη Ρεμς (3-0) και ανέβασε τους Μονεγάσκους στην τέταρτη θέση.

Η Μονακό επικράτησε 3-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεμς, με τον Μπίρετ να είναι... σε κέφια, καθώς έκανε χατ-τρικ για τους γηπεδούχους.

Ο 22χρονος Δανός βρήκε δίχτυα στο 34' και άνοιξε το σκορ , στο 39' έδωσε αέρα δύο τερμάτων για τη Μονακό και στο δεύτερο μέρος, στο 51', βρήκε δίχτυα για το 3-0.Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να δείξουν αντίδραση και αρκεστήκαν στην τέταρτη διαδοχική τους ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, παραμένοντας μια θέση πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Για την ιστορία ο Μπίρετ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που πετυχαίνει τρία χατ-τρικ στα πρώτα του επτά παιχνίδια στη Ligue 1 τα τελευταία 70 χρόνια!

First player in history to score 3 hat-tricks in his first 7 @Ligue1_ENG appearances in the last 70 years! 😳🔥



HE IS HIM. MIKA BIERETH. WHAT A PLAYER. ❤️🤍 pic.twitter.com/XVPNmjgTWh