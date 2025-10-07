Άνσου Φάτι: Σκοράρει συχνότερα από Κέιν, Χάαλαντ και Μπαπέ

Άνσου Φάτι: Σκοράρει συχνότερα από Κέιν, Χάαλαντ και Μπαπέ

fati_goal

Ο 22χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα με τη φανέλα της Μονακό, ξεπερνώντας κορυφαίους στράικερ όσον αφορά το σκοράρισμα.

Αν και είναι μόλις 22 ετών, ο Άνσου Φάτι φαίνεται πως διανύει περίοδο «αναγέννησης» σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν με τη φανέλα της Μονακό.

Ο νεαρός winger που αγωνίζεται ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα στον σύλλογο της Ligue 1, κάνει «θραύση» με τους Μονεγάσκους, έχοντας 6 γκολ σε 5 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League. Έχοντας αγωνιστεί συνολικά 251 λεπτά, ο Ισπανός (με καταγωγή από Γουινέα - Μπισάου) έχει βάλει από κάτω... κορυφαίους επιθετικούς σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Κοιτάζοντας τη λίστα με τη συχνότητα με την οποία σκοράρει κάποιος (γκολ ανά λεπτά), ο Φάτι βρίσκεται στην κορυφή, αφού βρίσκει δίχτυα ανά 42', λιγότερα από όσα χρειάζονται οι goal machines Χάρι Κέιν, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, που όλοι τους έχουν ήδη διψήφιο αριθμό γκολ την τρέχουσα σεζόν.

 

Το σκοράρισμα ποτέ δεν αποτέλεσε... προσόν του 22χρονου, όμως τη δεδομένη στιγμή δείχνει να είναι το κύριο «όπλο», στην προσπάθειά του να βρεθεί μεταξύ των κορυφαίων.

     

