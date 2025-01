Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια ντύνεται... Παριζιάνος για χάρη της Παρί Σεν Ζερμέν και η «Gazzetta dello Sport» αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του νέου του συμβολαίου.

Στην Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, αφού οι Παριζιάνοι τα έχουν βρει σε όλα με τον Γεωργιανό και τη Νάπολι για να τον αποκτήσουν.

Όπως είχε γίνει γνωστό, το deal ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ συν τα μπόνους που θα λάβει η Νάπολι και θα έχει ισχύ πέντε ετών. Η ιταλική «Gazzetta dello Sport» έβγαλε στο... φως λεπτομέρειες του συμβολαίου του Κβαρατσχέλια με την Παρί, από τις οποίες μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο Γεωργιανός εξτρέμ αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Παρτενοπέι.

Συγκεκριμένα, οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα 11 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που στη Νάπολι έπαιρνε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο! Έτσι κι άλλιως, όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, η ανανέωσή του με τη Νάπολι «κολλούσε» ακριβώς στις οικονομικές απαιτήσεις του Γεωργιανού, τις οποίες η ιταλική ομάδα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia will earn €11M-a-year at PSG. 🤑🇬🇪



His salary at Napoli was €1.8M. 🤯



(Source: @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/52tJylUGzI