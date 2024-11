Η Μαρσέιγ έχει στήσει σχέδιο προστασίας για τον Μέισον Γκρίνγουντ το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή από το περασμένο καλοκαίρι, μετά τις αντιδράσεις για το παρελθόν του 23χρονου και τις κατηγορίες για κακοποίηση.

Η μέχρι τώρα πορεία του Γκρίνγουντ στη Μαρσέιγ είναι επιυχημένη, παρά τις αντιδράσεις των φιλάθλων στο άκουσμα του ονόματός του, πριν καν ανακοινωθεί από τους Γάλλους. Οι δικαιολογημένες αυτές αντιδράσεις, βέβαια, δεν αφορούσαν ποτέ τη δεινότητά του στο ποδόσφαιρο, αλλά την κακοποίηση και τις κατηγορίες για απόπειρα βιασμού που σχηματίστηκαν από τη σύντροφό του και για τις οποίες κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η Μαρσέιγ ήξερε ότι η καλές επιδόσεις του 23χρονου δεν θα αρκούσαν για να σβήσουν τη φωτιά που άναψε η είδηση του ερχομού του, επομένως έχει στραφεί στο πώς θα διορθώσουν τη δημόσια εικόνα του παίκτη, αλλά και την ψυχολογία του.

Σύμφωνα με το RMC, ο σύλλογος από το περασμένο καλοκαίρι έχει στήσει πλάνο για το πώς θα διαχειριστεί την περίπτωση του Άγγλου, στοχεύοντας στο να τον εμψυχώσει ώστε να μην απαντάει στις προκλήσεις, στις ύβρεις και στα αρνητικά σχόλια. Το σχέδιο αυτό ονομάζεται «θετική διαχείριση» κι έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις πρώτες ημέρες του 23χρονου στη Μασσαλία. Σε αυτό περιλαμβάνονται και ασκήσεις βελτίωσης των δεσμών με την οικογένειά του, όπως είναι το ότι τον παραλαμβάνει από την προπόνηση ο πατέρας του.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η ομάδα, που έχει κάνει τα... στραβά μάτια για τις κατηγορίες που βάραιναν τον παίκτη, ανακοίνωσε στον ίδιο το συγκεκριμένο σχέδιο, μέσω του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι που στο παρελθόν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Γκρίνγουντ.

Ο Ιταλός, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους ποδοσφαιριστές του κι επιθυμεί να προσταυεύσει την ψυχική τους υγεία από τυχόν αρνητικά σχόλια. Φαίνεται πως δεν κάνει καμία εξαίρεση ανάμεσα σε αυτούς, ακόμα κι αν πρόκειται για πολύ... ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτή του Άγγλου επιθετικού.

Revealed: The secret details behind Marseille's Mason Greenwood strategy - how 'focusing on football' and building a 'bond of trust' with his family has helped turn Man United's exile into a star player in France https://t.co/scQMhK6E1d pic.twitter.com/w117ZbFAA1