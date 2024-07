Παριζιάνος πρέπει να θεωρείται ο Ζοάο Νέβες, καθώς ο 19χρονος Πορτογάλος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν «έκλεισε» τον Ζοάο Νέβες, με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν σε όλα και το deal να είναι γεγονός.

Η συμφωνία είχε γίνει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, με το κόστος της μεταγραφής του κεντρικού αμυντικού της Μπενφίκα να υπολογίζεται περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νέβες αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι την ερχόμενη Παρασκευή (02/08) και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα πάνε καλά, η Παρί θα «δέσει» τον νεαρό Πορτογάλο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

