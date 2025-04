Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι πήρε βαριά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Ρεμς την περασμένη αγωνιστική υποχρεώνοντας τους παίκτες τους να κοιμηθούν στο προπονητικό κέντρο μετά το ματς.

Η Μαρσέιγ συνεχίζει να κατρακυλάει στην Ligue 1, αφού το Σάββατο (29/03) γνώρισε την τρίτη της διαδοχική ήττα στην έδρα της Ρεμς (3-1), η οποία αγνοούσε τη νίκη απέναντι στους Μασσαλούς για 15 ματς πρωταθλήματος!

Το αποτέλεσμα αυτό την φέρνει τώρα σε... μπελάδες όσον αφορά την έξοδό της στο Champions League μιας και η τετράδα δεν φαίνεται πλέον ως τελειωμένη υπόθεση.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι δεν πήρε και πολύ ψύχραιμα την νέα ήττα της ομάδας του και σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ μετά τη λήξη του αγώνα προέβη σε τιμωρία των παικτών του. Αφότου η αποστολή επέστρεψε στην Μασσαλία, ο Ιταλός τεχνικός αρνήθηκε στους παίκτες του να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφήνοντάς τους να κοιμηθούν στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου!

