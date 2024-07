Στη Μαρσέιγ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μέισον Γκρίγουντ με όλες τις ενδιαφερόμενος πλευρές να δίνουν τα χέρια.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal της Μαρσέιγ με την Μάντεστερ Γιουνάιτεντ και τον Μέισον Γκρίνγουντ ολοκληρώνεται, με τον Άγγλο επιθετικό να μεταβαίνει στη Μασσαλία με ιδιωτική πτήση για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο 22χρονος θα είναι κάτοικος «Βελοντρόμ» έως τον Ιούνιο του 2029, με τη Γιουνάιτεντ να δέχεται την προσφορά ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ συν 50% ρήτρα μεταπώλησης για να τον παραχωρήσει.

Θυμίζουμε ότι οι οπαδοί των Μασσαλών μόνο με... καλό μάτι δεν βλέπουν αυτήν την κίνηση, λόγω της υπόθεσης της σωματικής επίθεσης του 22χρονου επιθετικού στη σύντροφο του, για την οποία είχε μείνει εκτός ομάδας στους Κόκκινους Διαβόλους.

🚨🔵⚪️ Mason Greenwood to Olympique Marseille, here we go! Deal in place between all parties.



OM have booked private flight for Mason to land in Marseille, undergo medical tests and sign.



Deal valid until June 2029.



Man United to receive €30m package plus 50% sell-on clause. pic.twitter.com/cGMGZ5rgAK