Στο τελευταίο του ματς στο «Παρκ Ντε Πρενς» ο Κιλιάν Μπαπέ τα... άκουσε από τον κόσμο της Παρί που τον αποδοκίμασε όταν το όνομά του ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν, όμως το τέλος του στο Παρίσι μάλλον δεν θα είναι το ιδανικό.

Αν και οι οργανωμένοι των Παριζιάνων που γευμάτισαν μαζί του έφτιαξαν ένα ειδικό πανό αφιερωμένο στον 25χρονο για το τελευταίο του ματς στο «Παρκ Ντε Πρενς», μεγάλη μερίδα κόσμου της Παρί αποδοκίμασε έντονα τον Γάλλο επιθετικό.

Συγκεκριμένα την ώρα που ακούστηκε από τα μεγάφωνα το όνομα του Μπαπέ πριν από τη σέντρα του αγώνα κόντρα στην Τουλούζ, ένα μέρος της εξέδρας γιούχαρε τον Γάλλο αστέρα και του κατέστησε σαφές πως δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της η Παρί δεν έχει ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για να να αποχαιρετήσει με τιμές τον Μπαπέ, με τα Μέσα της Γαλλίας να τονίζουν πως η διοίκηση των Παριζιάνων νιώθει προδομένη από την απόφαση του ποδοσφαιριστή της να την εγκαταλείψει στο τέλος της σεζόν.

🚨🚨| Kylian Mbappé is loudly booed by PSG fans as his name is announced in the starting lineup.



