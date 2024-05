Ο Κιλιάν Μπαπέ μαζί με τον αδερφό του Ίθαν βρέθηκαν στο «Παρκ Ντε Πρενς» για ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου με ομάδα οργανωμένων οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά τον αποκλεισμό στο Champions League, ο Γάλλος σταρ ανακοίνωσε την αναμενόμενη αποχώρησή του από την πρωτεύουσα της Γαλλίας και άπαντες πλέον περιμένουν τη μεταγραφή στη Ρεάλ.

Φυσικά ο κόσμος των Παριζιάνων αναμένει να τού πει το «αντίο» πριν από το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα στο «Parc des Princes» την Κυριακή (12/05) με την Τουλούζ.

Αλλά, πριν αποχαιρετήσει όλους τους οπαδούς της ομάδας, ο Γάλλος διεθνής συναντήθηκε με μια ομάδα οργανωμένων. Αφού δημοσίευσε το αντίο του στην PSG, έκανε μπάρμπεκιου στο Parc des Princes με τον αδελφό του Ίθαν (παίκτης νέων της παριζιάνικης ομάδας) και το CUP (Collectif Ultras Paris), τον πιο ριζοσπαστικό τομέα των οπαδών του συλλόγου.

Ακριβώς αυτή η ομάδα οπαδών θα αναλάβει να τον τιμήσει στο παιχνίδι της Κυριακής με ένα τίφο που θα ετοιμάσει για το τελευταίο παιχνίδι του Γάλλου εντός έδρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο επιθετικός αποχαιρέτησε τους ultras, τους οποίους ευχαρίστησε για την υποστήριξή τους στα επτά χρόνια που βρίσκεται στην PSG: «Ήθελα να τους ευχαριστήσω. Αν και δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί υπάρχει ακόμα ένας τελικός. Ήταν σημαντικό να τους ευχαριστήσω για όλα όσα έχουν κάνει για μένα και την οικογένειά μου. Για την οικογένειά μου, όχι μόνο στην αθλητική αλλά και στην ανθρώπινη πλευρά»

