Ο Λούις Ενρίκε ξεκαθάρισε ότι θα μείνει στην Παρί: «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ»

Χαρούμενος και πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε.

Προσηλωμένος στο πρότζεκτ της Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε για ακόμη μια φορά ο Λουίς Ενρίκε. Το τελευταίο διάστημα ο Ισπανός προπονητής δέχεται την έντονη κριτική των Γάλλων Μέσων λόγω της απόφασης του να περιορίσει τον χρόνο του Κιλιάν Μπαπέ ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από το Παρίσι.

Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε για το μέλλον του, με τον Ισπανό να τονίζει για άλλη μια φορά ότι είναι χαρούμενος στην Παρί Σεν Ζερμέν και ότι αντιλαμβάνεται την εμπιστοσύνη που του δείχνει η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος στην Παρί Σεν Ζερμέν. Από την πρώτη ημέρα που ήρθα δέχομαι την αγάπη από τη διοίκηση, τον πρόεδρο και τον Λουίς Κάμπος. Δουλεύουμε όλοι μαζί για αυτό το μακροπρόθεσμο πρότζεκτ που χτίζουμε. Όλα πάνε καλά», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε ο οποίος θα αντιμετωπίσει την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League.

