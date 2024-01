Σύμφωνα με βρετανικά Μέσα, η Παρί Σεν Ζερμέν, σχεδιάζει μεταγραφική κίνηση για τον Μάρκους Ράσφορντ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει την περίπτωση του Άγγλου διεθνούς Μάρκους Ράσφορντ μετά την ταραχώδη βραδιά του στο Μπέλφαστ. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν πολύ άρρωστος για να προπονηθεί την Παρασκευή, πριν αποκαλυφθεί ότι είχε διασκεδάσει μέχρι πρωίας στο Μπέλφαστ, το προηγούμενο βράδυ. Στη συνέχεια, έχασε τη νίκη των «Κόκκινων Διαβόλων» με 4-2 επί της Κάουντι για το FA Cup.

Η Παρί είχε δείξει στο παρελθόν ενδιαφέρον για τον επιθετικό, πριν εκείνος υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο στη Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με το inews.co.uk, όμως, οι πρωταθλητές της Ligue 1 «μπαίνουν στον πειρασμό» να επιστρέψουν για τον Άγγλο στο τέλος της σεζόν, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να πουλήσει το εγχώριο αστέρι της.

🚨 BREAKING: Paris Saint-Germain are plotting a transfer move for Marcus Rashford



⚽ Exclusive by @PeteHall86 #PSG #MUFC https://t.co/Dv8Q3HVEIc