Μεγάλο πλήγμα στην Παρί Σεν Ζερμέν καθώς ο Λούκας Ερναντές τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με την Ντόρτμουντ και στο Παρίσι επικρατεί έντονος φόβος για τυχόν ρήξη χιαστού. Εξαιρετικά αμφίβολος και για το EURO 2024 ο Γάλλος στόπερ.

Ο φόβος ήταν μεγάλος για τον τραυματισμό του Λούκας Ερναντές στον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ντόρτμουντ στο Βέστφαλεν. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός πάτησε άσχημα στην εξέλιξη της φάσης του γκολ της Μπορούσια και υποχρεώθηκε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και να αντικατασταθεί πρόωρα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, οι φόβοι στο στρατόπεδο της Παρί έχουν να κάνουν για ενδεχόμενη ρήξη χιαστού στο γόνατο του Ερναντές. Στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν επικρατεί καμία αισιοδοξία όσον αφορά τον τραυματισμό του Γάλλου αμυντικού, με τον σύλλογο ωστόσο να περιμένει τη μαγνητική και τα αποτελέσματα της τα οποία αναμένεται να τα έχει έως και το απόγευμα της Πέμπτης.

Είναι δεδομένο πως ο Ερναντές θα χάσει τη ρεβάνς με την Ντόρτμουντ στο Παρίσι ωστόσο ο φόβος για μεγάλη απουσία του Γάλλου από τους αγωνιστικούς χώρους είναι αυτός που αγχώνει περισσότερο τους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και εκείνους της ομοσπονδίας της Γαλλίας.

🚨 Lucas Hernandez could be suffering from a cruciate ligament rupture. An MRI will be carried out on Thursday to confirm or deny this suspicion. @le_Parisien 🤕🇫🇷 pic.twitter.com/2azIGR3TYJ