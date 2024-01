Ο Γκαμπριέλ Μοσκάρδο, ο οποίος μένει μόνο η ανακοίνωση για να γίνει παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, ανακοίνωσε πως θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για περίπου τρεις μήνες.

Δεν ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η καριέρα του 18χρονου Γκαμπιρέλ Μοσκάρδο στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 18χρονος Βραζιλιάνος, για την μεταγραφή του οποίου έχει υπάρξει προφορική συμφωνία μεταξύ της Κορίνθιανς και της Παρί και ουσιαστικά μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωσή της, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει άμεσα το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, αφού θα χρειαστεί να κάνει μία επέμβαση.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω story που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, οι γιατροί του συνέντησαν να κάνει χειρουργείο στο πόδι για να αντιμετώπισει ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

🔴🔵🇧🇷 Gabriel Moscardo announces that he will undergo foot surgery in the next days and he will return in April.



“After recent tests, I need to do this surgery and I will be out of the next three months. I will be back stronger”. pic.twitter.com/I4MhlW9NmX