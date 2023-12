Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μονακό ανακοίνωσαν πως απορρίπτουν το πρότζεκτ της European Super League, ενώ η Ligue 1 με επίσημη τοποθέτηση της εξέφρασε την αφοσίωση της στην UEFA.

H προσφυγή της Α22, που εκπροσωπεί τη European Super League, κατά της UEFA και της FIFA έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πλεόν αυτό το πρότζεκτ μπορεί να αποκτήσει σάρκα και οστά. Βέβαια το θέμα είναι να βρουν και ομάδες που θα αγωνιστούν και μέχρι στιγμής οι «πόρτες» είναι πολλές.

Οι αγγλικές ομάδες, οι «μεγάλες» της Γερμανίας και η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα λάβουν μέρος, ενώ αρνητικές στη συμμετοχή τους στο τουρνουά είναι τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όσο και η Μονακό.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν απορρίπτει εντελώς και εντελώς κάθε σχέδιο για τη λεγόμενη Super League, κάτι που ίσχυε από την πρώτη μέρα και θα παραμένει πάντα. Ως περήφανος ευρωπαϊκός θεσμός, η Παρί υποστηρίζει τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, τις αξίες του ανοιχτού ανταγωνισμού και της ένταξης και συνεργάζεται με όλους τους αναγνωρισμένους φορείς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κυρίως με τους οπαδούς και τους παίκτες, που βρίσκονται στην καρδιά του παιχνίδι», αναφέρε η ανακοίνωση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φέρει την υπογραφή του Νασέρ Αλ-Κελαϊφί.

«H Μονακό θα θελε να εκφράσει την πλήρη δέσμευσή της στην αρχή της αθλητικής αξίας που διέπει τις διοργανώσεις της UEFA και το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Μονακό θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συλλόγους της Ligue 1 εντός της Ligue de Football Professionnel και με άλλους συλλόγους μέσω της ECA, προκειμένου να συμμετέχει προοδευτικά και συλλογικά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου», είναι η τοποθέτηση των Μονεγάσκων.

Από την πλευράς της η διοργανώτρια αρχή της Ligue 1 με ανακοίνωση της δήλωσε αφοσιωμένη στην UEFA και εναντιώνεται στις προθέσεις της European Super League.

«Η Professional Football League υποστηρίζει απερίφραστα τις διοργανώσεις που διοργανώνει η UEFA. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και το κύρος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όπως διοργανώνονται για περισσότερα από 60 χρόνια. Είμαστε πολύ προσκολλημένοι στις αρχές αθλητικής αξίας που πρέπει να διέπει την οργάνωση του αθλήματός μας: είτε στο πλαίσιο των προκριματικών για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και γενικότερα στις αρχές της άνοδο/υποβιβασμού Αν το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό άθλημα σήμερα στον πλανήτη είναι ακριβώς γιατί ήξερε πώς να δημιουργεί τις βάσεις για απλούς, ξεκάθαρους και διαφανείς αγώνες.

Τίποτα δεν μπορεί να αντίκειται σε αυτήν την άυλη αρχή που είναι να μπορείς να δώσεις σε όλους το δικαίωμα να "ονειρεύονται" και να μπορούν να φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας των σπορ», αναφέρει η ανακοίνωση της Ligue 1.

