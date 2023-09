Σύμφωνα με την L'Équipe, ο Τζενάρο Γκατούζο έχει καταφύγει σε πιο... εκρηκτικές μεθόδους προπόνησης τις πρώτες του τρεις ημέρες ως προπονητής της Μαρσέιγ, καθώς προετοιμάζει την ομάδα του για τον αγώνα με τη Μονακό.

Οι παίκτες της Μαρσέιγ έχουν συνηθίσει σε ένα πιο... εντατικό και επιθετικό στυλ προπόνησης υπό τον Ιγκόρ Τούντορ και η «L' Equipe» αναφέρει ότι οι μέθοδοι του πρώην προπονητή της Βαλένθια Τζενάρο Γκατούζο, δεν απέχουν πολύ.

Ο Ιταλός τεχνικός που έχει αναλάβει το «τιμόνι» της OM εδώ και λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την αντικατάσταση του Μαρθελίνο προσπαθεί με κάθε τρόπο να «μπουστάρει» τους παίκτες της ομάδας του. Έριξε έτσι μερικές... μπουνιές με τη μορφή στοργής βέβαια, παρά επιθετικότητας και άρχισε να αφήνει ήδη το στίγμα του.

Θεωρείται ως ένας τρόπος να συγχαρεί τους παίκτες του για τις θετικές προπονητικές επιδόσεις. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι οι παίκτες απολαμβάνουν το πιο «ζωώδες» στυλ του στις προπονήσεις.

Ο Λεάντρο Μπαλέρντι σχολίασε τον αντίκτυπο που είχε ο Γκατούζο στο σύντομο χρονικό διάστημα στον σύλλογο, λέγοντας «Από την πρώτη μέρα μας έδωσε την καρδιά του και περιμένει να κάνουμε το ίδιο». Οι παίκτες φάνηκαν δεκτικοί και ενθουσιώδεις με την άφιξη του πρώην μέσου, αλλά μένει να φανεί ο αντίκτυπος που έχει αυτό στον αγωνιστικό χώρο...

