Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Ζορζίνιο Βαϊνάλντουμ από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Αλ Ετιφάκ ολοκληρώθηκε.

Παίκτης της Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζορζίνιο Βαϊνάλντουμ. Ο 32χρονος Ολλανδός κεντρικός μέσος είχε πάει πέρυσι ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Ρόμα, όπου έχασε ένα μεγάλος μέρος στο ξεκίνημα της σεζόν λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού προλαβαίνοντας να παίξει μόλις 23 παιχνίδια και 1.092 λεπτά συνολικά, στα οποία σκόραρε δύο γκολ κι έδωσε μία ασίστ.

Προφανώς η απόδοσή του αυτή δεν ικανοποίησε τους Ρωμαίους που τον άφησαν να επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όμως δεν υπολογιζόταν από τον Λουίς Ενρίκε κι έτσι και οι δύο πλευρές έψαχναν τρόπο να λήξει η συνεργασία αυτή μία ώρα αρχύτερα. Τελικά η λύση ήρθε από την Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ, η οποία ξόδεψε 10 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο Βαϊνάλντουμ πέρασε σήμερα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦



Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.



Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf